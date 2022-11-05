Минфин и Госдепартамент США негласно призывают американские банки, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать вести дела с крупными российскими компаниями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Таким образом администрация Джо Байдена пытается свести к минимуму неблагоприятные последствия санкционного режима, утверждает издание. В частности, чиновники призывают банки продолжать оказывать базовые услуги (расчеты в долларах, переводы, торговое финансирование) для тех компаний, которые не попали под прямые санкции – например, для «Газпрома» или «Уралкалия».

Bloomberg отмечает, что из-за введения масштабных санкций многие банки «с осторожностью» ведут дела с российскими компаниями, даже с теми, кого санкции не затронули, опасаясь самим быть подвергнутыми штрафам со стороны властей США. Именно из-за этого правительство пытается убедить их продолжать сотрудничество.