«Попытка запятнать репутацию»: Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию

Северная Корея никогда не заключала сделок по поставкам оружия с Россией и не планирует этого делать. Так в Пхеньяне отреагировали на заявления Вашингтона, что КНДР может поставлять России артиллерийские снаряды, которые Москва использует в Украине, передает BBC.

"Мы еще раз четко заявляем, что никогда не имели оружейных сделок с Россией и не планируем делать это в будущем", - говорится в официальном заявлении, переданном Центральным телеграфным агентством Северной Кореи.

Северокорейские власти также заявили, что слухи о подобных соглашениях между Пхеньяном и Москвой являются попыткой США запятнать репутацию КНДР.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Пхеньян тайно поставляет в Россию артиллерийские снаряды.