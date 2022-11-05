Нетаньяху обещает Зеленскому «серьезно рассмотреть украинский вопрос»
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил председателю партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить израильского политика с победой на выборах.
Телефонный разговор состоялся в понедельник, 7 ноября. По данным офиса Нетаньяху, между ними была теплая беседа.
«В теплой личной беседе избранный премьер-министр Нетаньяху поблагодарил Зеленского за поздравления и повторил сказанные во время избирательной кампании слова о том, что после вступления в должность он серьезно рассмотрит украинский вопрос», - сообщает пресс-служба «Ликуда».