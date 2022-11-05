Мицотакис обвинил Путина в росте цен в Греции

За рост цен во всем мире и конкретно в Греции несет ответственность президент РФ Владимир Путин, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает телеканал ANT1.

В рамках интервью журналист отметил, что оппозиция Греции называет нынешнее повышение стоимости товаров «дороговизной Мицотакиса», и спросил, почему правительство не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости.

По словам Мицотакиса, власти обязательно решат эту проблему. Премьер также раскритиковал заявление оппозиционеров. «Нет «дороговизны Мицотакиса», есть «дороговизна Путина». Потому что если бы существовала «дороговизна Мицотакиса», то были бы также «дороговизна Макрона», «дороговизна Байдена», «дороговизна Шольца» и все другие аналогии», – заявил он.