Путин засекретил методы работы российских спецслужб

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому запрещается раскрывать сведения о тактике и методах работы ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации, сообщили в понедельник, 7 ноября, российские СМИ.

В законе сказано, что инициатива направлена на «недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб», которая «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».

Согласно документу, из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исключается деятельность органов ФСБ, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизации в РФ.