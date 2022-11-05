Журналист издания в своем репортаже-расследовании отмечает со ссылкой на очевидцев и представителей украинских властей, что в безымянных, часто братских могилах погребены останки тысяч мирных жителей, погибших в ходе обстрелов, но никем не идентифицированных, потому официально числящихся пропавшими без вести.

За последние полгода на северо-западе украинского Мариуполя, стертого с лица земли российской армией, выросло целое кладбище – место массового захоронения неопознанных жертв войны. BBC, проанализировав спутниковые снимки этой местности, насчитала по меньшей мере 1500 свежих могил.

Взятие Мариуполя было для Кремля одной из важнейших стратегических задач кампании: через него пролегает сухопутная трасса в аннексированный Крым. Именно поэтому с самого начала войны российские авиация и артиллерия практически непрерывно поливали город огнем, замечает журналист.

Достоверной информации о том, что происходит в городе, мало, пишет автор материала. Однако спутниковые снимки свидетельствуют, что с начала войны под Мариуполем неуклонно разрастаются три новых массовых захоронения: в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.

По просьбе BBC эксперты Центра информационного сопротивления проанализировали несколько фотографий Старого Крыма, сделанных со спутника, и пришли к выводу, что с июня (когда снимки изучали в прошлый раз) на расположенном там безымянном военном кладбище появилось порядка 1 500 новых могил.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россиян в районе Старого Крыма появилось более 4 600 новых захоронений. Однако точное число погребенных эксперты назвать затрудняются: неопознанные тела нередко оказываются в братских могилах, отмеченных лишь деревянной табличкой с порядковым номером.

По оценкам украинских властей, жертвами боев за Мариуполь стали не менее 25 тыс. человек, из которых 5-7 тысяч погибли под развалинами собственных домов, обрушившихся в результате обстрелов. Очевидцы рассказывают, что своими глазами видели, как на протяжении последних месяцев представители оккупационных властей достают из-под завалов тела погибших и увозят их куда-то для захоронения. Местные жители, с которыми удалось пообщаться корреспонденту BBC, рассказывали, как летом пытались отыскать своих близких в импровизированных мариупольских моргах – в груде бездыханных тел, сваленных без всякого холодильника, прямо на земле.