Россиянам запретили военно-техническое сотрудничество с десятками иностранных компаний
Правительство России запретило военно-техническое сотрудничество с 74 компаниями ЕС, Канады и США, пишут российские СМИ.
В российский перечень юридических лиц, с которыми запрещено военно-техническое сотрудничество, вошли 74 организации из США, Канады, Великобритании, Болгарии, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории и Эстонии.
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