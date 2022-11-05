Салливан подтвердил контакты с Кремлем

Советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил контакты Вашингтона с Кремлем, сообщает BBC.

По его словам, американская и российская стороны вели переговоры по вопросу сдерживания ядерного оружия.

«Поддерживать контакты с Кремлем в интересах США. Каналы связи остаются открытыми», - сказал Джейк Салливан. В то же время Госдепартамент опроверг слухи о том, что США обсуждают с Россией мирный договор по Украине.

В Офисе президента Украины заявили, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Россией, но они возможны только после вывода российских войск с территории Украины.