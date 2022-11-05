Запутался в собственной лжи Абдоллахиан наш комментарий
Глава МИД Ирана Хоссейн Абдоллахиан сообщил, что «шумиха и крики, которые были созданы некоторыми западными государствами, утверждающими, что Иран поставил России беспилотники и ракеты для использования на войне в Украине, фальшивы», а поставка беспилотников действительно была, но произошла за месяцы до конфликта.
Это заявление было сделано в лучших традициях иранской дипломатии, где правда разбавляется таким количеством оговорок, что получается совершенно нейтральный напиток. Да, поставки были, но задолго до начала конфликта. И совсем немного, честно-честно. Разве кто-то может не верить иранской дипломатии?
Да и для войны в Украине они не предназначались. Просто российские военные, эстеты этакие, приобрели их с целью полюбоваться, как гордо реют они в воздухе. И даже для этих целей перекрасили их в более красивые цвета, заменив название. А если в Киеве утверждают обратное – то пусть предоставят все документы об использовании Россией иранских беспилотников в боевых действиях на украинской территории.
Абдоллахиан также посетовал, что две недели назад была назначена встреча в одной из европейских стран на эту тему, «но, к сожалению, украинская делегация не приехала для предоставления документов в последнюю минуту». А зачем украинцам было туда приезжать и вести с собой какие-то бумаги? Многочисленные факты применения иранских беспилотников на украинской территории тщательно задокументированы и преданы огласке.
Да и потом, что изменило бы предоставление Киевом этого пакета документов Тегерану? Он что, расторг бы свою сделку по БПЛА и ракетам с Москвой? Да ни за что, больно уж она ему выгодна. К тому же иранцы уже получили от России средства для расширения производства беспилотников и ракет класса «земля-земля», строительство производственных площадок для этого уже идет, соответствующие проекты получили финансирование, которое осваивается – то есть все поставлено на промышленные рельсы.
И требовать от Киева в такой ситуации каких-то дополнительных бумаг – сущее издевательство, от которого Украине ни жарко, ни холодно – только время теряется. Тегеран решил утопить вопрос о своей безоговорочной поддержке российской агрессии в дипломатической казуистике – и будет настойчиво это делать, не останавливаясь перед необходимостью солгать, если необходимо.
У Тегерана сейчас появился уникальный шанс: в данном историческом моменте мессианские воззрения иранского режима совпали с мессианством Кремля. И возникла иллюзия, что эксплуатация этой темы позволит Москве и Тегерану встать во главе «антизападного мира» со всеми причитающимися к этому бонусами и преференциями. Получается пока плохо, что у Кремля, что у иранского режима.
Но они не опускают рук и готовы работать в этом направлении и дальше. Что примечательно, и в Кремле, и в Тегеране оказались неспособны презентовать сколько-нибудь рабочую картину будущего. Все эти рассуждения о «традиционных ценностях» и борьбе с «глобальным сатаной» - потрясающая архаика, которая не встречает у иранского и российского населения никакой поддержки. Что уж говорить об остальных странах?
В итоге и там, и там приходится врать и запутывать. Да так, что уже никто официальным заявлениям Кремля и Тегерана не верит. И дальше это тотальное неверие данным режимам будет только углубляться. Поскольку «традиционные ценности» и «глубинные скрепы» отчего-то всегда проигрывают айфонам, качественному образованию и передовой медицине.