Икрам Нур, автор haqqin.az 11:31

Глава МИД Ирана Хоссейн Абдоллахиан сообщил, что «шумиха и крики, которые были созданы некоторыми западными государствами, утверждающими, что Иран поставил России беспилотники и ракеты для использования на войне в Украине, фальшивы», а поставка беспилотников действительно была, но произошла за месяцы до конфликта. Это заявление было сделано в лучших традициях иранской дипломатии, где правда разбавляется таким количеством оговорок, что получается совершенно нейтральный напиток. Да, поставки были, но задолго до начала конфликта. И совсем немного, честно-честно. Разве кто-то может не верить иранской дипломатии?

Да и для войны в Украине они не предназначались. Просто российские военные, эстеты этакие, приобрели их с целью полюбоваться, как гордо реют они в воздухе. И даже для этих целей перекрасили их в более красивые цвета, заменив название. А если в Киеве утверждают обратное – то пусть предоставят все документы об использовании Россией иранских беспилотников в боевых действиях на украинской территории. Абдоллахиан также посетовал, что две недели назад была назначена встреча в одной из европейских стран на эту тему, «но, к сожалению, украинская делегация не приехала для предоставления документов в последнюю минуту». А зачем украинцам было туда приезжать и вести с собой какие-то бумаги? Многочисленные факты применения иранских беспилотников на украинской территории тщательно задокументированы и преданы огласке. Да и потом, что изменило бы предоставление Киевом этого пакета документов Тегерану? Он что, расторг бы свою сделку по БПЛА и ракетам с Москвой? Да ни за что, больно уж она ему выгодна. К тому же иранцы уже получили от России средства для расширения производства беспилотников и ракет класса «земля-земля», строительство производственных площадок для этого уже идет, соответствующие проекты получили финансирование, которое осваивается – то есть все поставлено на промышленные рельсы.