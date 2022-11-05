В Кремле не поддержали идею о новом сроке военной службы

Кремль не поддержал идею депутатов увеличить срок службы в армии до двух лет. Об этом сообщают российские СМИ.

Идея российских депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух лет не получила поддержки ни в администрации главы России Владимира Путина, ни в Министерстве обороны.

По словам источников, российские власти хотят сделать упор "не на количественной, а на качественной" подготовке военнослужащих, и "увеличение срока службы этому способствовать не может".