ОАО «Азерэнержи» проводит ряд мероприятий к Дню Победы. Мероприятия были организованы как в Баку, так и в регионах. На мероприятии, проведенном в Центре общего управления, науки, обучения и лабораторий акционерного общества, был показан фильм «Энергия победы», подготовленный Центром по связям с общественностью и СМИ «Азерэнержи».

Глава «Азерэнержи» Баба Рзаев выступил с речью и поздравил энергетиков со второй годовщиной Победы под руководством победоносного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Рзаев отметил, что последние два года азербайджанский народ переживает радость победы параллельно с радостью строительства и возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. «Безусловно, на энергетиках лежит и большая ответственность в этих работах. Именно поэтому по распоряжению господина президента «Азерэнержи» начаты работы по строительству 22 энергетических объектов - 9 гидроэлектростанций, 12 подстанций и одного Регионального центра цифрового управления на освобожденных территориях. На сегодняшний день с участием господина президента введено в эксплуатацию 14 энергетических объектов. Господин президент принял участие в закладке фундамента и ознакомительных мероприятиях по строительству еще 9 энергетических объектов», - сказал он. Баба Рзаев, сообщивший о скором вводе в эксплуатацию 9 строящихся энергетических объектов, рассказал о военных и дипломатических достижениях Верховного главнокомандующего во время войны, об обстреле электростанций в Мингячевире и о мужестве героических азербайджанских воинов.

На мероприятии также было отмечено, что 130 работников ОАО «Азерэнержи» участвовали в 44-дневной Отечественной войне, 2 из них стали шехидами. Также пали смертью храбрых 12 детей сотрудников ОАО. После 2020 года «Азерэнержи» трудоустроил 45 участников войны. В настоящее время в ОАО работают 175 участников 44-дневной Отечественной войны.

Позже в Центре общего управления, науки, обучения и лабораторий «Азерэнержи» была проведена акция по сдаче крови. Более 100 сотрудников акционерного общества приняли участие в акции по сдаче крови в Банк крови Национального центра гематологии и переливания крови для помощи детям, больным талассемией и гемофилией. Следует отметить, что мероприятия, проводимые «Азерэнержи» в связи с Днем Победы, продолжаются, к ним присоединились работники электростанций, подстанций и районных электрических сетей в регионах.