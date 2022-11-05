Центр по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» подготовил фильм под названием «Энергия победы», в котором повествуется о том, как после 44-дневной Отечественной войны освобожденные от оккупации территории в кратчайшие сроки были обеспечены электроэнергией, несмотря на опасность мин, холода, снега, мороза, крутых гор, бездорожья, плохих условий, дремучих лесов и труднопроходимой местности.

В фильме говорится о том, что при участии президента Ильхама Алиева для 22 энергетических объектов были построены и сданы в эксплуатацию 4 гидроэлектростанции, 9 цифровых подстанций и 1 региональный цифровой центр управления, продолжается строительство малых ГЭС и подстанций в 3-х местах. Отмечается, что после 30 лет разлуки во всех деоккупированных районах горит свет Азербайджана.