Путин не поедет на саммит G20?

Президент России Владимир Путин не полетит на Бали для участия в саммите G20, который пройдет 15–16 ноября. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник и собеседника в администрации президента.

По их словам, вместо главы государства Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

На текущий момент Путин не видит рациональных возможностей разрешать какие-то вопросы в рамках саммита, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Запад занимается прямыми диверсиями (против России - ред.), что убеждает его, что сейчас не время для такого разговора», - отметил он. По словам источника, близкого к Кремлю, вскоре Владимир Путин должен сам объявить о своем решении и сказать, кто его заменит.