Nokia попросила разрешения у США торговать с Россией
Финская транснациональная компания Nokia просит у Бюро промышленности и безопасности США (BIS) и МИД Финляндии выдать лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, сообщают российские СМИ.
Речь идет о поставке запчастей, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет.
Компания хочет выполнить обязательства по ранее заключенным контрактам. Разрешение финнам требуется из-за того, что часть патентов принадлежит американской компании Alcatel-Lucent.