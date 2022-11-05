Госдеп о целях США и Украины

США и Украина не добиваются смены власти в России, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Так он прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, который запрещает переговоры с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.

«Смена режима - это не наша цель и не цель наших украинских партнеров», - сказал Прайс во время брифинга.

По его словам, целью Вашингтона является завершение боевых действий «справедливым миром на основе Устава ООН, с учетом принципов суверенитета и территориальной целостности Украины».