Россиян в Казахстане могут начать проверять на знание казахского языка и истории

«В настоящее время разработаны поправки в закон «О гражданстве Республики Казахстан», которые рассматривают незнание государственного языка, истории, а также основ национального законодательства как дополнительное основание для отказа в гражданстве и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предотвращение фактов двойного гражданства», - сообщил Смаилов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса.

Касательно ситуации с массовым наплывом россиян в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации он сообщил, что в целях урегулирования сложившейся ситуации правительство провело четыре заседания по миграционным вопросам, в том числе два под его председательством.