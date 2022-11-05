В Николаеве опровергли слухи о сдаче города ВИДЕО
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем телеграм-канале опроверг распространенную в сети информацию о подготовке к эвакуации в Николаевской области.
«Там разгоняется фейк по сети о том, что Николаевская область готовится к эвакуации от лица, мол, эта информация Дмитрия Плетенчука, нашего пресс-офицера. Это не так, просто создали клон и через маленькие группы раскидывают. Мы не собираемся никуда эвакуироваться, вернее, собираемся, но в сторону Херсона», - заявил Ким.
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