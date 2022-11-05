Россия отгружает рекордное количество нефти

Объем перевозок нефти из России по морю вырос до 3,6 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня. Это связано со скорым введением частичного эмбарго ЕС на экспорт российской нефти, отмечает Bloomberg.

Экспорт российской нефти морским путем взлетел до максимальных значений за последние пять месяцев. Это связано со скорым вступлением в силу запрета на такие поставки со стороны ЕС, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, объем грузоперевозок вырос до 3,6 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня.

Наибольший рост, как в натуральном, так и в процентном выражении, наблюдался в отгрузках из терминала в Мурманске. Отмечается, что путь из Мурманска до пунктов назначения в Азии дольше, чем из терминалов в Балтийском или Черном морях.

Кроме этого, суда, перевозящие российскую нефть, становятся «более осторожными» в отношении своего пункта назначения - они покидают российские порты, не раскрывая пункт назначения, пишет агентство.