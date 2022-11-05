Министерство финансов и Госдепартамент Соединенных Штатов непублично призвали крупные банки страны продолжить работу с некоторыми компаниями из России, которые освобождены от санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о таких российских компаниях, как "Газпром", "Уралкалий" и “Фосагро".

По словам источников, американские власти попросили банки, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать оказывать определенным российским компаниям "базовые услуги": денежные переводы, конвертацию в доллары и другое.

Это вызвано стремлением Вашингтона свести к минимуму неблагоприятные последствия режима санкций. Пока в Конгрессе США настаивают на более строгих антироссийских мерах, администрация пытается избежать "глобальной экономической катастрофы".