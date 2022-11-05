Украина продемонстрировала новый беспилотник ВИДЕО
В Украине показали работу нового разведывательного беспилотника Shark собственной разработки, пишут украинские СМИ.
Дрон имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Он может углубиться в тыл врага до 60 км и наблюдать на расстоянии до 5 км до объекта.
Крейсерская скорость аппарата составляет 70-90 км/ч, максимальная - 150 км/ч.
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