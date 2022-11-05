Алтун: Турция не допустит антиазербайджанской клеветы
Турция, как и весь тюркский мир, продолжит быть голосом азербайджанского дела в духе единства, заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пишет TRT Haber.
Подчеркнув, что армянское лобби продолжает вести черную пропаганду в отношении победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, Алтун сказал: «Мы не допустим дезинформации и клеветы. Те, кто не может мириться с силой и успехом тюркского мира, пытаются новой дезинформацией подорвать, предотвратить и нейтрализовать победу Азербайджана. Как и весь тюркский мир, мы продолжим быть голосом азербайджанского дела в духе единства. Мы не допустим этой дезинформации. Мы не допустим клеветнических кампаний. Мы не дадим бросить тень на эту законную победу Азербайджана», - сказал Алтун, подчеркнув, что Турция «будет и впредь поддерживать Азербайджан и наших азербайджанских братьев во всех областях, как мы это делали всегда».