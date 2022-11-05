Зачем России пустые города? «Они не могут захватить Запорожье», - заявляет в интервью haqqin.az глава Запорожской Рады

Однако несмотря на мобилизованные ресурсы и брошенные в бой многочисленные войсковые подразделения, российским войскам так и не удалось захватить центр Запорожской области, аннексированной и объявленной Россией своей неотъемлемой частью.

Зачем России нужны пустые города? Это главный вопрос, на который пока еще нет ответа. Большинство городов и населенных пунктов вдоль Азовского моря опустели. После оккупации украинцы спасаются от российских войск. Можно взглянуть на трагическую судьбу того же Мариуполя. Похожая судьба постигла Бердянск, Приморск и другие города и поселки Запорожской области.

- Первый вопрос об обстановке в городе. Когда был последний обстрел? Как часто город подвергается ракетным и артиллерийским атакам?

- В последний раз город обстреляли вчера поздно вечером. Сейчас обстрелы Запорожья не такие интенсивные, какими они были две-три недели назад. Вы, возможно, уже видели результаты тех бомбежек. Одним из попаданий по главной улице Запорожья, Соборному проспекту, снесло половину жилого дома. Так что пока наблюдается относительное затишье. Мы полагаем, что происходит подготовка к чему-то или идет перегруппировка войск.

- Возможно, это затишье перед очередной бурей. А когда в Запорожье была последняя буря?

- Тогда же, когда очень интенсивно обстреливали Киев и Харьков. Впрочем, по Харькову бьют постоянно. Нас в тот период обстреливали с предельной интенсивностью, погибло очень много людей, часть из них осталась под завалами домов на Соборном проспекте. Все это было две-три недели назад.

- В отношении русских к Запорожской области прослеживается какая-та иррациональность. С одной стороны, область аннексирована и включена в состав России. С другой - никаких территориальных претензий к городу у россиян нет. Чем бы Вы это объяснили?

- Да нет тут ничего иррационального, просто русские не могут взять Запорожье. Они пытаются форсировать линию соприкосновения, все их действия, бесконечные обстрелы жилых кварталов и инфраструктуры направлены исключительно на то, чтобы выдавить мирное население из города. Ведь впереди зимние холода, зимой в Запорожье температура доходит до минут 27 градусов. Так что русские просто не могут прибрать город к рукам. Касательно нарративов о том, что, мол, захвачена вся Запорожская область, то это объективно неверно - город-то не под контролем россиян. Мы с вами стоим сейчас в самом центре Запорожья - главного города Запорожской области и видим, что он не захвачен. Как не захвачена и часть Запорожского района.

- Какой процент территории Запорожской области оккупирован на данный момент?

- Если в территориальном выражении, то захвачены порядка 80-85 процентов области, на территории которой проживает примерно такой же процент населения.

- Вы сказали, что главная цель - выдавить население. Но зачем России пустые города?

- Под контролем России сейчас пустые Приморск и Бердянск - это ведь тоже города нашей, Запорожской области. Цель - свезти туда своих людей и устроить очередной «референдум», как они это называют. Хотя по мне, их действия – это просто оскорбление понятия «референдум», которое по-настоящему работает только в демократическом обществе. Так вот, россияне хотят провести здесь «референдум», снять очередную агитку о том, что жители Запорожья всегда были за Россию. То есть продолжать информационную войну, которую они ведут сейчас.

- А сколько процентов населения осталось на оккупированных Россией территориях области?

- Сказать точно не смогу - мы ведь временно их не контролируем. Думаю, процентов тридцать пять. Там осталось очень мало людей - только те, кто по определенным причинам не может выехать. У кого-то семейные вопросы, например, больные родители, кто-то не может оставить рабочее место, особенно если речь идет о критически важной инфраструктуре, например, о той же Запорожской АЭС, о которой сейчас говорит весь мир. То есть люди, у которых по разным причинам не было возможности уехать.

Мы здесь ждем каждого жителя области, всем помогаем. Через Запорожье прошло более трехсот тысяч человек, в том числе вынужденные переселенцы из других областей и городов, в частности, из Мариуполя. Мы готовы им помогать и обеспечивать на первом этапе едой и жильем. Конечно, не все люди могут выехать с оккупированных территорий - такова жизнь. Но все они с нетерпением ждут возвращения в Украину. И это обязательно случится.

- А что насчет китайского военного завода? Некоторые полагают, что российские войска не вторглись в город по той причине, что один из главных оборонных заводов выполняет заказы для военной промышленности КНР...

- Думаю, это одна из сказок, на которых держится пропаганда Кремля. Если бы они могли взять этот 700-тысячный город, то, поверьте, никакой китайский или другой завод не стал бы для них помехой. Это можно темным людям в Тюмени рассказывать, что, мол, Запорожская область за что-то там проголосовала и проиллюстрировать это парой-тройкой видеокадров, неизвестно где и когда снятых.

Что же касается тех, кто хоть немного понимает, что такое информация в современном виде, а это не менее действенное оружие, чем баллистические ракеты, то им подобную «клюкву» не продать. Даже жители России, включив VPN, узнают, что все не так, как им преподносится. Лично я все эти разговоры воспринимаю как конспирологию. Главное заключается в том, что они не могут взять Запорожье, хотя и очень хотят. И не возьмут никогда.

- Насколько остро стоит вопрос коллаборационизма в городе? Есть ли люди, которые считают, что переход под контроль России стал бы для них избавлением от «нацистов и бандеровцев»?

- Во-первых, после обстрелов часть населения города уехала из Запорожья. Остались, наверное, только самые стойкие. Понятно, что негативные моменты обнаруживаются, когда настает подходящее время. Но я надеюсь и чувствую, что это время в Запорожье не наступит. Уверена, что наш город они не возьмут.

Что же касается коллаборационистов, то есть люди, которые ими занимаются вплотную. Эти люди, обеспечивающие безопасность Украины, днем и ночью занимаются именно этими вопросами. Есть ли изменники, например, корректировщики ракетного огня? Да, есть. Но их выявляют, задерживают и ликвидируют. Все это работа спецслужб, которую они выполняют достаточно успешно. Полностью оценить ситуацию мы сможем только после окончания войны. Но на данный момент, считаю, что, судя по открытым источникам, работа эта ведется постоянно. Выявленные предатели есть, и они понесут заслуженное наказание. Государственная измена - одна из самых тяжелых статей в Уголовном кодексе Украины, предусматривающая суровое наказание.