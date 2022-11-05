Турция хочет подключить к газовому хабу азербайджанский и израильский газ
Центр распределения газа в рамках предложенного Россией проекта хаба будет находиться во Фракии (европейской части Турции), говорится в заявлении Министерства энергетики Турции.
К хабу можно подключить газ из Азербайджана, Ирака, стран Персидского залива, Израиля, отметили в министерстве, подчеркнув, что начали переговоры с возможными поставщиками газа по проекту хаба и планируют провести соответствующую конференцию в январе-феврале.
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