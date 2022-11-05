В Турции рассказали о планах на российское зерно

Турция рассчитывает перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять его нуждающимся странам. Об этом 8 ноября заявил турецкий министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи. Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, у страны есть незагруженные мощности в мукомольной промышленности, производстве макарон, манной крупы и гречки. Для российского зерна турецкие компании могут использовать незадействованные мощности.

«После переработки бесплатной пшеницы, которую мы получим из России на наших собственных заводах, мы отправим ее в наименее развитые страны», - сказал Вахит Киришчи.

Министр добавил, что бесплатная отправка муки из российского зерна является желанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее глава турецкой Федерации мукомольной промышленности Эрен Гюнхан Улусой заявил, что Россия может начать использование турецких складских мощностей в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна.