«Мы преподаем им этот урок, и надеемся, что они наконец это поймут и займутся своими внутренними делами, прекратят зариться на наши земли, на Карабах . Карабах - наша земля, размещенные там российские миротворцы находятся там временно. В заявлении от 10 ноября 2020 года указан срок их пребывания», - сказал Алиев.

*** 15:07

Враг уничтожил исторические памятники в Шуше, но Шуша не сдалась, не сломилась, сохранила свою честь, национальный дух Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

«Находясь сегодня в Шуше, мы вновь становимся живыми свидетелями этого. Шуша ждала нас, мы должны были прийти и пришли. Но сначала мы должны были набрать силу, подготовиться. Подготовительные работы должны были и были проведены во всех направлениях. Мы должны были обеспечить развитие страны, обеспечить единство нашей страны. Для страны, народа, переживших гражданскую войну, это было вовсе не легкой задачей. В последние годы, после гражданской войны и по сегодняшний день, процессы в стране объединили наш народ вокруг единой идеи, общей цели – освободить свои территории. Мы смогли обеспечить национальное единство и солидарность. Не случись бы этого, и победы бы не было», - сказал глава государства.