Праздник со слезами на глазах...

8 ноября – один из самых важных дней в жизни всех азербайджанцев. Второй год в этот день мы с гордостью отмечаем знаменательное событие - Великую Победу в Отечественной войне азербайджанского народа за восстановление территориальной целостности своей страны.

Для каждого из нас это святой Праздник! День, когда с глубоким чувством благодарности к Верховному главнокомандующему, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, воинам азербайджанской армии, нашим ветеранам, проявившим на полях сражений в Карабахе беспримерное мужество и храбрость, показавшим знания ведения военных действий самого высокого уровня, мы чтим память наших шехидов, отдавших жизнь в боях за Родину в 44-дневной Отечественной войне.

Наше государство проявляет всеобъемлющую заботу о сохранении памяти о наших воинах-победителях, семьях шехидов и гази. И каждый из нас, храня священную память об их подвиге, совершенном на поле сражения, старается проявить внимание к их семьям, родным и близким, оказывая посильную помощь.

Организация благотворительных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы в 44-дневной войне, стала в Азербайджане традиционной для коллективов многих организаций. Большую работу в этом направлении с начала войны проводит коллектив компании Azman holding.

И в этом году накануне Дня Победы в рамках очередной акции, как продолжение доброй традиции, 7 ноября в одном из предприятий компании - ресторане Mangal Steak House состоялся благотворительный обед для матерей и детей шехидов.