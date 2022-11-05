Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 14:46

Итоги и результаты победы Азербайджана еще требуют своего осмысления, заслуживающего фундаментальных исследований. Они еще будут написаны. Но пока ограничимся лишь рефлексией событий с ракурса политической аналитики. Азербайджан зафиксировал слом прежнего миропорядка на Южном Кавказе. Решительно. Вхруст. Нивелирована доминанта одной державы. Принята за основу модель геополитического паритета. Спустя века в регион вернулась Турция, а влияние персидской средневековой ереси оттеснено за реку Араз. К тому же во время войны Азербайджану удалось добиться отчуждения как минимум нейтралитета Тегерана и ограничения влияния Парижа с Берлином с помощью поддержки Лондона и Иерусалима. В современном мире ключ к военной победе лежит через моделирование политико-дипломатических преимуществ. Любая победа – это целая сумма факторов, где важна каждая мелочь – от стратегического планирования до выбора путей военного строительства и тактики применения новейших вооружений на поле боя. Ильхам Алиев предусмотрел каждую мелочь: в США разворачивалась отчаянная борьба за власть, большая часть земного шара парализована пандемией, была нарушена вся мировая логистика и транспортные коммуникации…

Азербайджан продемонстрировал высокий уровень подготовки к войне. С первых же дней войны стало ясно, что Алиев готовился к этому дню не один год, игнорируя беспочвенные обвинения национал-либералов в излишней милитаризации и непомерных военных расходах. «Байрактар» и «Harop» - прекрасное и инновационное оружие, но их эффективное применение возможно только тогда, когда они встроены в вооруженные силы, когда отработаны протоколы их применения, налажены целеуказания и связь. Когда, в конце концов, каждый взводный командир знает, когда запрашивать их применение, как навести его на цель и что делать после того, как эта цель поражена. Значит, вся эта система была отлажена и подготовлена к «главному часу». В этом отношении стратегическая мысль азербайджанских военных оказалась на порядок выше, чем у «армянских львов». А разговоры о турецкой помощи и турецких методиках - это разговоры в пользу бедных, то есть неудачника-Пашиняна. В конце концов, Советский Союз в свое время передал и передовое по тем временам вооружение, и протоколы его использования арабским странам, тем же Сирии и Египту – и сильно им это помогло в войне с Израилем? То есть азербайджанские военные оказались не только в состоянии принять опыт современной войны, но и подогнать его под свою специфику. А это по нынешним временам беспрецедентное достижение для развивающейся страны - по пальцам можно пересчитать сегодня армии стран, способные это сделать.

Но вернемся к мысли, что война – это всегда продолжение политики другими средствами. И здесь, размышляя вокруг итогов 44-дневной Освободительной войны, нужно понимать, что она была обеспечена совершенно уникальной внешнеполитической активностью Баку. Кто в итоге остался недоволен и не принял результаты карабахской войны? Французы и иранцы? Макрон или Хаменеи? Так весь остальной мир по-другому взглянул на современный Азербайджан, в корне изменивший геополитический расклад сил и систему региональной безопасности! В качестве примера посмотрим на внешнеполитическое обеспечение российского вторжения в Украину. Практически сразу возникла антироссийская коалиция. И не только из числа государств НАТО, но даже стратегические партнеры Москвы, за исключением Ирана и Северной Кореи, отказались ее поддержать. Азербайджану удалось то, что не смогла претворить в жизнь «вторая могущественная армия мира». Признаться, сложно понять до конца, как это удалось осуществить Ильхаму Алиеву – но его принципиальное решение не вызвало отторжения в мире, более того, сопровождалось поддержкой и одобрением не только союзников Азербайджана, но и тех, кто к Баку относится, скажем так, сдержанно и нейтрально. Хотя в большей мере это объясняется тем, что Алиев взял на себя всю информационную и дипломатическую войну. Закостенелый аппарат власти остался в тени одного человека.