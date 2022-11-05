Иран изготовил беспилотники после российского вторжения

«Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только изготовлено. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году», - рассказал представитель ГУР МО Украины.

Иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах. Большинство комплектующих из США, сказал специалист. Также у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера.

«Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись на фарси. Камера видимого диапазона - Япония. Лазерный дальномер китайского производства. Авиационная бомба иранского производства», - рассказал он.