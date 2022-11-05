Из российских школьников сделают солдат

«В настоящее время организована разработка учебного курса НВП в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях», - рассказала заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.

Школьникам 10-х и 11-х классов хотят рассказывать о том, как обращаться с автоматом Калашникова или ручными гранатами Ф-1 и РГД-5.

Минобороны России, в свою очередь, также поддержало введение учебного курса НВП в школах и профтехучилищах. Первый замминистра Валерий Герасимов считает, что на предмет надо выделить 140 часов и преподавать его в течение последних двух лет обучения.

По словам главы фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, введение в школьную дисциплину уроков по военной подготовке позволит решить сразу несколько задач. Так, по его мнению, война в Украине показала, что мобилизованные в РФ не имеют достаточного опыта для участия в боевых действиях.