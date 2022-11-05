МИД России ответил на слухи о переговорах с США по Украине

Россия не ведет переговоры с Соединенными Штатами по Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишет Anadolu.

«Нет, мы не ведем с ними переговоры», - сказал дипломат журналистам.

Он подчеркнул, что Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной. Для этого, по словам Андрея Руденко, необходима только добрая воля Киева.

«Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине. С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», - сказал замглавы российского МИД.

Ранее в зарубежных СМИ прозвучала информация, что Вашингтон подталкивает Киев к переговорам с Москвой. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает невозможность переговоров с действующим российским президентом.