Алиев: Пусть армяне не надеются, никто не придет за них воевать

«Если бы мы кого-то боялись, то никогда не начали бы Вторую Карабахскую войну. Каждый из нас был готов погибнуть, но не свернуть назад, свобода или смерть! Сейчас мы тоже готовы идти на смерть, требуя то, что нам полагается по праву. Потому что до сих пор – несмотря на то, что война закончилась два года назад – есть тревожные моменты, и по этому поводу я хочу обратиться к армянскому народу. Теперь они видят боль этих тридцати лет оккупации, видят, что такое оккупация и потери. Мы лишь ответили им, мы воевали на своей земле, мы изгнали агрессора со своей земли. Им нужно это осознать, чтобы во второй раз не стать жертвой кругов, которые сидят за границей и рассматривают этот регион как игровую площадку. Здесь слово и сила у нас. Наша Армия проявила героизм, профессионализм и самоотверженность. Если надо, покажем еще раз, добьемся желаемого, это знают все, и это должны знать и те, кто проводит боевые учения в поддержку Армении на наших границах. Нас никто не может напугать. Если Армения хочет проводить политику добрососедства, в первую очередь она должна выполнить все положения Заявления от 10 ноября 2020 года. Ереван должен быть искренним в мирных переговорах с Баку. Он не должен искусственно затягивать время, он не должен ждать какого-то чуда, что кто-то придет и сразится вместо них. Никто не придет и не будет вместо них воевать, а даже если придет, все равно увидит перед собой азербайджанскую армию», - сказал Алиев.

Глава государства также обратился к некоторым мусульманским странам, оказывающим поддержку Армении: «Мы установили тесные отношения с мусульманскими странами и сумели объяснить им, что Армения ведет агрессивную политику не только против нас, но и против всего мусульманского мира. Разрушители мечетей не могут дружить с мусульманскими странами. Лидеры мусульманских стран не могут принять тех, кто разрушает мечети, не так ли? Могут ли они обнять и поцеловать их? Это лицемерие, это предательство, по-другому и не назовешь», - отметил он.