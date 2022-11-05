На детском футбольном турнире среди команд сел и поселков Баку сыграны четвертьфинальные матчи.

Команда Йени Сураханы крупно обыграла Мярдакян – 4:0. Бина одолела Ахмедлы – 4:3. Мехдиабад взял верх над Рамана – 3:1. А Сабунчи победили Меммедли в серии пенальти.

Напомним, изначально 32 команды, состоящие из детей 2010-11-х годов рождения, были поделены на восемь групп. Основная цель в проведении соревнования – развитие и популяризация детского футбола, а также увеличение массовости. В турнире приняли участие более 350 детей.

Соревнование завершится 13 ноября. Оно организовано Министерством молодежи и спорта, Bakı Abadlıq Xidməti и АФФА.