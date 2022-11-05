Алиев: С наших высот мы видим Гаракилься, Гафан, Горус и Истису

«Армения должна хорошо понимать, что это значит. Сегодня с этих стратегических высот мы можем увидеть города Гаракилься, Гафан, Горус и Истису. Мы на берегу озера Бала Гёйча. Озеро Большое Гёйча также перед глазами. Все это реалии. Мы создали эти реалии после Отечественной войны. Почему? В первую очередь, в ответ на военные провокации Армении, с другой стороны, чтобы застраховать себя от военных провокаций в будущем. Дело в том, что большинство постов армянской армии видно с упомянутых мною высот, и, если там будет осуществляться сосредоточение сил, мы это увидим и примем немедленные меры», - сказал Алиев.

«Это также сделано для того, чтобы Армения выполняла свои международные обязательства. Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне, и ее армия была уничтожена. Побежденная страна не может так себя вести. Поэтому все наши шаги оправданы. Правда, некоторые зарубежные покровители Армении хотят нас в чем-то обвинить. Я им ответил. Если они еще что-то закукарекуют, я им все равно отвечу. Меня это не остановит. Но дело в том, что мы требуем то, что положено нам по праву, и тот факт, что правда на стороне Азербайджана, не ставится под сомнение крупными международными игроками.