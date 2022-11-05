Алиев рассказал, что ждет Армению в случае невыполнения своих обязательств

Армения должна выполнять свои обязательства, терпение Азербайджана не безгранично, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военными в Шуше.

«Мы выполняем все обязательства, взятые на себя в заявлении от 10 ноября 2020 года. Мы выполняем их уже два года, но делает ли Армения то же самое? Нет! Сразу после Второй Карабахской войны премьер-министр Армении Никол Пашинян так испугался, что выполнил эти положения и без единого выстрела нам вернули оккупированные территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов», - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что затем Ереван начал тянуть время.

«Что армянские вооруженные силы делают в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и хочу еще раз предупредить, что, если это обязательство не будет выполнено, Азербайджан предпримет необходимые шаги», - сказал Алиев.

Алиев также коснулся вопроса Зангезурского коридора, отметив, что Армения взяла на себя соответствующее обязательство, которое должна выполнить.

«Два года мы не трогаем машины, идущие из Армении в Карабах и в обратном направлении по Лачинской дороге. Мы привержены своим обязательствам свободного передвижения. Армения также обязалась обеспечить дорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Прошло два года, технико-экономического обоснования нет, нет никаких подвижек, ни железной дороги, ни автомобильной. И как долго нам ждать?», - задался вопросом глава государства.