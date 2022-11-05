Террористы ПКК контролируют 80% наркотрафика в Европе

Террористическая организация ПКК контролирует около 80% наркотрафика в Европе, а вырученные средства использует для финансирования своей деятельности. Об этом сказано в документах силовых ведомств США, Евросоюза и ООН, пишет Anadolu.

По последним данным, сейчас террористы Рабочей партии Курдистана контролируют до 80% наркоторговли в Европе, что приносит в «казну» кровавой структуры до 1,5 млрд долларов в год. Причем террористы участвуют во всех этапах: от производства до реализации наркотиков.

По данным отчетов Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) и Европейского полицейского агентства (Европол), ПКК координирует «наркотическую деятельность», прикрываясь различными НПО. Боевики контролируют как «неправительственные структуры», так и уличных распространителей.