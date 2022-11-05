Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ’ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.



Karabağ Azerbaycan’dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/Q7gqLS9F86