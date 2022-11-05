Эрдоган: Карабах – это Азербайджан, и он всегда будет Азербайджаном ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 8 Ноября – Днем Победы.

«От всей души поздравляю Азербайджан с Днем Победы 8 ноября, знаменующим освобождение Карабаха после 44-дневной борьбы. Карабах - это Азербайджан, и он всегда будет Азербайджаном!», - написал лидер Турции.