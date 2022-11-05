Эрдоган: Карабах – это Азербайджан, и он всегда будет Азербайджаном ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 8 Ноября – Днем Победы.
«От всей души поздравляю Азербайджан с Днем Победы 8 ноября, знаменующим освобождение Карабаха после 44-дневной борьбы. Карабах - это Азербайджан, и он всегда будет Азербайджаном!», - написал лидер Турции.
Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ’ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2022
Karabağ Azerbaycan’dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/Q7gqLS9F86