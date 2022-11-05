Немецкая полиция обыскивает швейцарский банк из-за олигарха Алишера Усманова
Немецкая полиция проводит обыски в отделениях швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Алишера Усманова в отмывании денег. Об этом сообщает Der Spiegel.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ФРГ подтвердил факт обысков. Речь идет о сборе доказательств по делу об отмывании денег. Обыскиваемые филиалы занимались обслуживанием частных клиентов. Сотрудники банка при этом пока ни в чем не обвиняются.
После начала войны в Украине Алишер Усманов попал в санкционный список Европейского союза. Его местонахождение неизвестно.
Сотрудники немецкого Управления по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям российского олигарха.
UBS Europa направила властям девять сообщений о подозрительных транзакциях. Жалобы были направлены частично в отношении самого россиянина, частично в отношении офшорных компаний, связанных с Алишером Усмановым.
Сейчас прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении олигарха по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне также проводит расследование по подозрению в отмывании средств.