Немецкая полиция обыскивает швейцарский банк из-за олигарха Алишера Усманова

Немецкая полиция проводит обыски в отделениях швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Алишера Усманова в отмывании денег. Об этом сообщает Der Spiegel.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ФРГ подтвердил факт обысков. Речь идет о сборе доказательств по делу об отмывании денег. Обыскиваемые филиалы занимались обслуживанием частных клиентов. Сотрудники банка при этом пока ни в чем не обвиняются.

После начала войны в Украине Алишер Усманов попал в санкционный список Европейского союза. Его местонахождение неизвестно.

Сотрудники немецкого Управления по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям российского олигарха.