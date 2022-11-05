Мобилизованных россиян отправили воевать в составе ЧВК «Вагнер»

Мобилизованных россиян из Омской области отправили воевать в Луганскую область в составе «частной армии» ЧВК «Вагнер». Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Союз комитетов солдатских матерей.

Мать одного из мобилизованных рассказала, что ее сына призвали в конце сентября, но не поставили в военный билет отметку о мобилизации. Затем его записали в группу ЧВК «Вагнер», которая состоит из заключенных и воюет в Луганской области.

По словам женщины, вместе с ее сыном в «частную армию» попали и другие мобилизованные из Омской области. Родственники призывников обратились в военную прокуратуру, военкомат и к областным властям, однако не добились никакого ответа.