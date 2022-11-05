Мобилизованных россиян отправили воевать в составе ЧВК «Вагнер»
Мобилизованных россиян из Омской области отправили воевать в Луганскую область в составе «частной армии» ЧВК «Вагнер». Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Союз комитетов солдатских матерей.
Мать одного из мобилизованных рассказала, что ее сына призвали в конце сентября, но не поставили в военный билет отметку о мобилизации. Затем его записали в группу ЧВК «Вагнер», которая состоит из заключенных и воюет в Луганской области.
По словам женщины, вместе с ее сыном в «частную армию» попали и другие мобилизованные из Омской области. Родственники призывников обратились в военную прокуратуру, военкомат и к областным властям, однако не добились никакого ответа.
Российские правозащитники отмечают, что использование мобилизованных в составе ЧВК нарушает указ президента РФ, по которому призывники должны отправляться на службу в вооруженные силы страны. Также нарушением закона является то, что в военный билет таким людям не ставят отметку о мобилизации.
«Это совершенно незаконно, так как само существование ЧВК незаконно с точки зрения российского законодательства. Родственники могут обратиться с жалобой в военную прокуратуру», – сказал директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.