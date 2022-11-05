101-я базовая станция Bakcell в Карабахе

Компания Bakcell сдала в эксплуатацию свою 101-ю базовую станцию в Карабахе.

Так, к концу 2022 года Bakcell уже инвестировала 23 млн манатов в расширение охвата своей сети на освобожденных от оккупации территориях. Благодаря базовым станциям 4G, установленным на освобожденных территориях, абоненты могут пользоваться самыми современными и бесперебойными услугами связи.

Как сообщили в компании, Bakcell продолжит свое активное участие в широкомасштабных мероприятиях, направленных на восстановление освобожденных территорий и создание там необходимой инфраструктуры.

Напомним, компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.