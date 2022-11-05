Российские депутаты против Greenpeace
Депутаты Государственной Думы намерены обратиться к Генеральной прокуратуре с предложением признать деятельность международной природоохранной организации Greenpeace нежелательной на территории России, сообщил депутат Александр Якубовский от фракции «Единая Россия» в своем телеграм-канале.
Парламентарий напомнил, что организация не подпадает под действие закона об иностранных агентах. Якубовский не смог объяснить, с чем связано такое решение.
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