Американский генерал назвал сроки освобождения территорий Украины

ВСУ могут освободить территории, захваченные РФ после 23 февраля, уже к концу этого года, а к лету 2023 года освободят Крым, заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Ходжес добавил, что «в Херсоне и вокруг него будут продолжаться бои несколько недель, пока украинцы не уничтожат всех россиян, находящихся на правом берегу Днепра».