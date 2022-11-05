Семьям шехидов и участникам войны оказано 249 тыс. социальных услуг

В рамках этих мероприятий назначено 113 тысяч ежемесячных социальных выплат 101 тысяче человек, в том числе членам семей шехидов и ветеранов войны, произведены страховые выплаты 2,2 тыс. человек.

Пенсии членам семей шехидов, инвалидам войны и Национальным героям выплачиваются с начала 2021 года, а с начала 2022 года социальные выплаты повышены в среднем на 60 процентов.

В рамках новой программы социальной поддержки лиц, ставших инвалидами в результате ранений, полученных при прохождении службы в армии до 2 августа 1997 года, и наследников погибших единовременную выплату уже получили 16,2 тыс. человек.

В послевоенный период жилищная программа была расширена в 5 раз. Семьям шехидов, инвалидам войны было передано 4000 квартир и частных домов, инвалидам войны – более 300 автомобилей. В общей сложности 13 000 человек из этих категорий были обеспечены квартирами и частными домами, более 7 500 человек с полученной в результате военных действий инвалидностью были обеспечены автомобилями.

Также в послевоенный период 11 тысяч человек получили 34 тысячи услуг социально-психологической поддержки и реабилитационных услуг. 367 инвалидов I и II Карабахских войн, были обеспечены 382 единицами высокотехнологичных современных протезов. 1709 инвалидов войны обеспечены 28 тысячами единиц реабилитационных средств.

Обеспечено трудоустройство 15,6 тысячи человек, в том числе членов семей шехидов и участников войны. В том числе к программе самозанятости привлечено 8,8 тыс. человек.

В совместных координационных центрах, созданных в июне прошлого года, оказаны услуги 63,6 тыс. человек, в том числе членам семей шехидов, военнослужащим, получившим ранения на войне, и инвалидам войны.

В целом, в послевоенный период был реализован пакет социальной поддержки членов семей шехидов, участников войны, жертв армянского терроризма, охвативший 119 тысяч человек, которым оказано 249 тысяч услуг социальной поддержки.