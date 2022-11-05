В России захотели переговоров с Киевом
Россия открыта к переговорам с Украиной, «но без каких-либо предварительных условий для Москвы», заявил спикер замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Россия всегда открыта к переговорам с Украиной, они были прерваны не по вине Москвы», - сказал Руденко, отметив, что «Россия не ставит Украине каких-либо предварительных условий для начала переговоров, кроме того, чтобы украинские власти проявили добрую волю».
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