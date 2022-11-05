В Госдепе заявили о серьезной приверженности Азербайджана и Армении к миру
США по-прежнему привержены поддержке мира в регионе Южного Кавказа, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен принял главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, чтобы способствовать продвижению к прочному мирному соглашению. Вчерашняя встреча подчеркивает серьезное стремление Армении и Азербайджана к миру посредством интенсификации диалога. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке мира в регионе Южного Кавказа», - говорится в заявлении.