Китай впервые продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету
Китай впервые продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету с целью предупредить США не вмешиваться в планы по воссоединению Китая и Тайваня, пишет South China Morning Post.
Характерная коническая форма боеголовки похожа на российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая способна нести ядерную боевую нагрузку и имеет дальность поражения 2 тысячи километров.
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