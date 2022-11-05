Британия впервые испытала лазерное оружие
Лаборатория оборонной науки и технологий Министерства обороны Великобритании провела первое в стране испытание мощного лазерного оружия направленной энергии большой дальности (LDEW) на своих полигонах в Портон-Дауне.
Испытания включали в себя стрельбу демонстратором UK DragonFire по ряду целей на разных дистанциях.
«Эти испытания улучшают понимание Великобритании того, как высокоэнергетические лазеры и связанные с ними технологии могут работать на расстоянии и поражать репрезентативные цели», - говорится в сообщении на сайте британского правительства.