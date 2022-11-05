Северная Корея шьет форму для российских солдат
Северокорейские заводы производят зимнюю униформу для российских солдат, сообщает Radio Free Asia.
«Экспортная швейная фабрика в районе Моранбон в Пхеньяне уже около месяца производит российскую военную форму. Они делают зимнюю форму и нижнее белье для российских солдат, воюющих в Украине. Я слышал от высокопоставленного чиновника на фабрике, что они получили российскую ткань для пошива обмундирования, и Россия заказывает большие партии», - сообщил изданию источник в Пхеньяне на условиях анонимности из соображений безопасности.