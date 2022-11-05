Украина просит американские системы для уничтожения иранских дронов

Украина обратилась к США с просьбой о передаче систем C-RAM, которые помогут бойцам ВСУ сбивать иранские дроны, об этом сказано в письме спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука к Конгрессу США.

В своем письме Стефанчук заявил о необходимости начала поставок Украине высокомобильных систем противовоздушной обороны C-RAM, поскольку они помогут защитить «важные объекты и особенно важные электростанции».