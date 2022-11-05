Руководство «Азеригаз» проведет встречу с жителями Гёйчая и Агдаша

Руководство ПО «Азеригаз» SOCAR проведет прием граждан в Гёйчайском районе, сообщили в пресс-службе ПО.

Обращения жителей Гёйчая и Агдаша будут заслушаны на встрече, которая состоится 10 ноября в 11:00 часов в Центре Гейдара Алиева (проспект Гейдара Алиева, 98) города Гёйчай.

Желающие получить дополнительную информацию о приеме могут обратиться в Агсуинское региональное управление эксплуатации газа (тел. 050 845 75 15).