Столтенберг: Принятие российских условий будет катастрофой для Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не стремится добиться прекращения огня в Украине на российских условиях, пишут зарубежные СМИ.
«Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, - есть риск продолжения нападений. Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами», - заявил Столтенберг.